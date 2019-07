Primaria a lansat oficial ieri proiectul privind restaurarea cladirii in care functioneaza Muzeul de Istorie Naturala (etaj) si Societatea de Medici si Naturalisti (parter). Lucrarile la monumentul istoric sunt in plina desfasurare, dupa ce, luna trecuta, a fost semnat un contract in acest sens cu firma Madbeton, companie din judetul Maramures. Valoarea totala a proiectului de restaurare ajunge la 13,3 milioane lei, banii fiind asigurati prin intermediul Programului Operational (...)