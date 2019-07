Stiri pe aceeasi tema

- In urma primei etape a repartizarii computerizate in invatamantul liceal de stat a absolventilor de clasa a VIII-a. Astfel, dintre cele 1.484 locuri disponibile in liceele din judetul Calarasi, au fost ocupate 1.265. 219 de locuri au ramas libere, deoarece elevii nu au completat suficiente optiuni care…

- Intr-o conferinta de presa organizata marti, 9 iulie 2019, rectorul TUIASI, prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval a precizat ca anul acesta procesul de admitere a suferit doua schimbari semnificative. In primul rand, a fost devansata admiterea la doctorat, ce are in premiera o sesiune de inscriere si in…

- Universitatea din București da startul inscrierilor pentru admiterea din sesiunea iulie la cele 19 facultați Peste 18.400 de locuri in sesiunea iulie puse la dispoziția absolventilor la admiterea pentru studiile de licenta si master Universitatea din Bucuresti isi asteapta, incepand de astazi si pana…

- Absolventii claselor a VIII a au sustinut examenele din cadrul Evaluarii Nationale 2019. Rezultatele inainte de contestatii se vor afisa pe data de 25 iunie. Ulterior, pe data de 29 iunie, dupa rezolvarea contestatiilor, vor fi afisate rezultatele finale. Admiterea la liceu 2019 se face in perioada…

- Universitatea Babes-Bolyai va scoate la concurs, pentru anul universitar 2019-2020, un numar de 4.975 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu, peste 9.400 de locuri in regim cu taxa și 2.700 de locuri pentru invațamant la distanța pentru studii universitare de nivel licenta.

- Inscrierea candidatilor la ciclul de licenta la admiterea 2019 se va desfasura in perioada 13 – 20 iulie la Facultatea de Automatica si Calculatoare, 15 – 18 iulie la Facultatea de Arhitectura „G.M. Cantacuzino" si 10 – 25 iulie la toate celelalte facultati, calendarul intreg al admiterii fiind disponibil…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi (UȘAMV) ofera peste 1500 de locuri la admiterea din iulie 2019, atat pentru studii de licența cat și pentru master. Numarul total de locuri aprobat de catre Ministerului Educației Naționale pentru absolvenții…

- Universitatea Politehnica Timișoara a repartizat numarul de locuri pe facultați și domenii de licența. La UPT, in anul academic 2019 – 2020, admiterea va ciclul de licența se va realiza pe 2280 de locuri bugetate și 1030 de locuri cu taxa. Inscrierile incep in data de 15 iulie, atat la facultațile la…