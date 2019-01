Stiri pe aceeasi tema

- Creste ingrijorator bilantul romanilor rapusi de gripa in acest sezon: 20 de morti a lasat in urma pana acum virusul AH1N1. Una din victimele gripei este o femeie de 45 de ani din Ialomita. Ea a incetat din viata dupa ce, sustine sotul ei, s-ar fi prezentat de doua ori la Urgenta cu simptome de gripa,…

- O femeie de 81 de ani din municipiul Arad a murit, in noaptea de joi spre vineri, in spital, in urma complicatiilor provocate de gripa, medicii afirmand ca pacienta nu era vaccinata si s-a tratat initial la...

- O femeie in varsta de 81 de ani din municipiul Arad a murit, in noaptea de joi spre vineri, in spital, in urma complicatiilor provocate de gripa. Potrivit medicilor, pacienta nu era vaccinata si s-a tratat initial la domiciliu.

- Epidemie de gripa porcina in Georgia. De la inceputul anului, 15 persoane au murit, iar peste 1.000 au ajuns la spital.Bolnavii au incercat mai intai sa se trateze acasa, crezand ca e o simpla raceala, apoi au solicitat ajutorul medicilor.

- Andrei Alexandru Samoila, un barbat care pe 30 noiembrie ar fi urmat sa implineasca 27 de ani, a murit zilele trecute in Grecia. El plecase din localitatea Moara Grecilor in Grecia pentru a-și face un rost. Barbatul a murit pe 25 noiembrie, in urma unui accident la munca. Alexandru a cazut de pe niște…

- Isabella avea doar un an atunci cand a inghițit o baterie de ceas.Fetița a acuzat dureri grave, dar medicii au refuzat sa ii faca radiografia care i-ar fi salvat viața. In cateva zile fetița s-a stins lasand in urma sa multa durere. Noi ne rugam sa nu se mai intample niciodata așa ceva

- Tatal lui Ștefan Hrușca a luptat mult timp cu boala care l-a rapus și ultimele zile din viața și le-a petrecut intr-un spital din Baia Mare. Chiar daca era grav bolnav, Ștefan Hrușca a insistat ca tatal sau sa fie dus acasa pentru ca ultimul loc pe care il vede sa nu fie un salon de spital.…

