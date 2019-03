A fost mascaru, sunt peste 100 de morţi, zeci de gravide şi copii se află printre victime Cel mai sangeros din istoria recenta a Mali s-a produs sambata noapte. Barbati echipati in vanatori traditionali au atacat localitatile Ogassagou si Welingara, nu departe de Bankass, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 04:00 GMT, a explicat primarul. Potrivit acestuia, "satul Ogossagou a fost devastat total". Cele 110 persoane ucise erau din acest sat. Primarul nu a putut sa furnizeze niciun bilant privind cealalta localitate atacata, Welingara, multumindu-se sa declare ca exista morti si acolo. Potrivit New York Times, printre victime sunt copiii și femei gravide.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național Decebal din Deva, cel mai prestigios liceu din județul Hunedoara, gazduiește, astazi, festivitatea prilejuita de acordarea distinctiei LabelFrancEducation. Cu aceasta ocazie va fi dezvelita o placheta amplasata la intrarea ȋn colegiu. Prin hotararea Ministerului Europei ṣi…

- Cresterea comertului bilateral si deschiderea pietelor din Africa de Nord si Orientul Mijlociu pentru companiile din Romania au reprezentat temele principale ale discutiilor la cea de-a treia sesiune a Comisiei Mi...

- ''Impunitatea'' a prevalat in 2018 in Orientul Mijlociu si in Africa de Nord, unde regimurile de la guvernare si-au inmultit incalcarile in domeniul drepturilor omului, a deplans marti Amnesty International, denuntand ''complezenta infioratoare'' a comunitatii internationale,…

- Cel putin 35 de militanti ai organizatiei fundamentaliste Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi in urma unui raid aerian efectuat de Statele Unite in Somalia, anunta Pentagonul, potrivit mediafax. Raidurile aeriene au vizat duminica pozitii ale organizatiei teroriste…

- Prima racheta Ariane 5 lansata in acest an a plasat cu succes, marti seara, pe o orbita ''optimizata'', doi sateliti de telecomunicatii pentru Orientul Mijlociu, India, Europa si Africa, dupa ce a decolat in cursul aceleiasi zile de la baza Kourou din Guyana Franceza, a anuntat ArianeGroup,…

- Sosirea lui Columb in America, de Wilhem Berrouet. Salon de la Mappemonde/Flickr , CC BY-ND In timp ce Europa se afla in primele zile ale Renașterii, in America existau imperii care aveau mai mult de 60 de milioane de oameni. Dar primul contact cu europenii, din 1492, a adus boli in America care a devastat…

- Asasinate, biserici atacate, presiune zilnica: persecuțiile asupra creștinilor în lume au crescut în 2018 pentru al șaselea an consecutiv, afirma ONG-ul Porți deschise, care a publicat miercuri "indexul" sau anual, scrie AFP. Aceasta organizație protestanta analizeaza situația…

- Fostul antrenor al echipei Manchester United, Jose Mourinho, va fi analist pentru canalul beIN Sports pentru 60.000 de lire sterline pe meci. El va analiza meciuri pentru spectatorii din Orientul Mijlociu si Africa de Nord (MENA), scrie thetimes.co.uk.Mourinho va face parte dintr-o echipa…