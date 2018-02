Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat condamnat la moarte prin injecție elatla a supraviețuit tentativei de execuție! Personalul care trebuia sa duca la bun sfarșit sentința judecatorilor nu a reușit sa-i gaseasca venele, pentru a-i administra otrava. Doyle Lee Hamm trebuia sa fie ucis intr-o inchisoare din statul american Alabama,…

- CRIMA CUTREMURATOARE. O MAMA și-a UCIS fiul, apoi s-a SINUCIS dandu-și FOC alaturi de fiul ei. Cei doi au avut parte de o moarte violenta Noi detalii ies la iveala in cazul femeii ucisa si inceniata alaturi de fiul ei in urma necropsiei. Medicii legisti au stabilit ca cei doi se pare ca au avut o moarte…

- Kayleigh, in varsta de 13 ani, suferea de cancer ovarian, insa de zece ori a fost trimisa acasa de medici. Cu doar cateva zile inainte sa intre in stare critica, medicii si-au dat seama care era, de fapt, adevarata problema a micutei.

- Temperaturile tot mai scazute le dau batai de cap medicilor, care lanseaza atenționari serioase pentru populație in zilele friguroase ce vor urma. Aceștia avertizeaza ca riscurile expunerii la frig sunt multiple, ajungandu-se chiar la infarct.

- Florin Stelian Gheorghe, sportivul de 23 de ani, care s-a prabușit mort in curtea casei sale, ar fi putut muri din cauza unui obicei total nesanatos. Potrivit apropiaților, luptatorul de kickboxing consuma bauturi energizante, care i-ar fi putut slabi inima tanarului in condițiile de efort…

- Gripa mortala mai face o victima in județul Cluj. O femeie de 59 de ani s-a stins pe patul Spitalului din Dej. Medicii susțin ca s-a confirmat virusul gripal in organismul femeii. Este al doilea deces din cauza gripei in județul Cluj, iar la nivel național numarul deceselor din cauza virusului gripal…

- O echipa internationala de cercetatori a folosit sonda Arase Geospace pentru a observa cum se comporta electronii cu energie ridicata deasupra planetei noastre. Altfel spus, savantii au observat miscarile electronilor din tiparele de lumina...

- Un autovehicul al trupelor speciale a fost implicat intr-un accident foarte grav intr-o localitate din județul Argeș. Duba a lovit, marți dimineața, un barbat in varsta de 57 de ani din comuna respectiva. Autospeciala Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Salariile medicilor din România vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea, unele salarii vor depași 4.000 de euro, echivalentul a circa 60 de mii de lei moldovenești. Salariile…

- Iranul a criticat oficial Suedia pentru ca a acordat cetatenia suedeza unui om de stiinta iranian condamnat la moarte de autoritatile iraniene pentru spionaj, a indicat marti Ministerul de Externe de la Teheran, informeaza AFP si Xinhua. Suedia i-a acordat saptamana trecuta cetatenia lui…

- Tragedie intr-o familie din Buzau! Un tanar in varsta de 22 de ani, implicat intr-un accident grav in urma cu cateva saptamani, s-a stins din viata pe un pat de spital. In ajutorul lui venise inclusiv Betty Salam. David a pierdut lupta! Dupa accidentul grav de pe DN2B produs in luna ianuarie, oamenii…

- Monica Niculescu a explicat cum a invins-o pe Sharapova: ”Știu ca joc destul de ciudat! I-am intrat in cap!”. Monica Niculescu a obținut azi cea mai importanta victorie a carierei . Jucatoarea noastra a recunoscut ca are un stil de joc „ciudat”. Monica Niculescu a explicat cum a invins-o pe Sharapova:…

- O mare nenorocire s a produs in urma cu putin timp in comuna Cumpana, judetul Constanta, unde un barbat, in varsta de 41 de ani, a fost gasit decedat, in casa, pe strada Berzei.Potrivit medicului Claudia Diana Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta, acesta…

- Un barbat de 80 de ani, din Targu-Jiu, a murit, joi dimineața, dupa ce s-a aruncat in fața unui tren, in gara din municipiu. Anchetatorii susțin ca gestul extrem al barbatului ar fi fost unul intenționat, mai ales ca au gasit in buzunarul pensionarului un bilet in care cerea sa fie sunat…

- Infectia contractata de un barbat in varsta de 31 de ani din Kentucky a fost atat de agresiva incat a persoana a fost aproape sa-si piarda bratul sau chiar viata. Doctorii sustin ca obiceiul acestuia de a-si trosni degetele a fost cauza infectiei, deschizand o rana la suprafata pielii - ceea ce a…

- Trei studenți britanici au plecat in vacanța in Australia, unde au trait una dintre cele mai terifiante experiențe din viețile lor. Aceștia au ramas blocați deasupra mașinii lor scufundate intr-o rau plin cu crocodili . S-au gandit la toate variantele posibile pentru a putea scapa,…

- Deși pare imposibil, un copil a venit pe lume ce mama a murit, in urma unui stop cardiac. La 41 de ani, Emma Olubayo, o asistenta medicala, a ramas insarcinata, iar bucuria a fost una imensa, mai ales ca femeia și-a dorit cu ardoare un copil.

- Moarte absurda unui copil din Marea Britanie, elucidata de anchetatori. Blake William Graves, un baietel de 3 ani din localitatea Crook, in nord-estul Angliei, a murit la spital la o zi dupa ce s-a spanzurat dandu-se pe toboganul din gradina. Tricoul baiatului s-a prins intr-un surub iesit…

- Stresul este considerat un adevarat flagel al secolului XXI. In Romania, in special, oamenii sunt afectati de stres mai ales din cauza saraciei, a lipsei locurilor de munca, dar si a lipsei de perspectiva. Medicii spun ca in aceste conditii stresul poate ucide. Totodata specialistii spun ca exista…

- Marian Costel Stan, un individ din comuna suceveana Patrauti care facea parte dintr-o grupare de talhari ce ataca batrani din Suceava si din Botosani, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare, dupa ce una dintre victime a decedat. Acesta a profitat de faptul ca magistratii nu i-au prelungit mandatul…

- Festivitatea de premiere a avut loc la sediul Clubului Sportiv Școlar Reșița, unde directorul Marius Crețeanu i-a felicitat pe sportivii care au avut rezultate foarte bune pe parcursul anului 2017 și le-a oferit premii in bani, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin. La…

- Evoluția trupului uman dupa moarte i-a fascinat pe mulți oameni de știința. Iata ce au descoperit. Unele dintre ridurile tale dispar. Cele provocate de zambet, cel puțin. Asta, deoarece nu mai exista nicio tensiune in mușchi.

- Unul dintre avocații fostei șefe a DIICOT, Alina Bica, judecata pentru fapte de corupție in mai multe dosare penale, a anunțat ca aceasta s-ar afla in Costa Rica, ca este „netransportabila” și ca ar putea reveni in țara dupa aproximativ opt saptamani. Mai precis, avocatul fostei șefe a DIICOT a explicat…

- Deontay Wilder, care a disputat ultima sa lupta in luna noiembrie, cand l-a invins prin KO in prima runda pe haitiano-canadianul Bermane Stiverne, a fost arestat in luna iunie, in Alabama, dupa ce agentii de politie care il oprisera in trafic au descoperit marijuana in automobilul acestuia.Avocatii…

- Boxerul american Deontay Wilder, campionul mondial en titre la categoria grea, versiunea WBC, a fost condamnat joi la 60 de ore de munca in folosul comunitatii, pentru posesie de marijuana, informeaza agentia Reuters. Wilder, care a disputat ultima sa lupta in luna noiembrie, cand l-a…

- Administrarea regulata a ibuprofenului, un medicament utilizat in mod obisnuit contra durerilor sau a starilor febrile, poate dauna fertilitatii masculine, conform unui studiu recent, citat de AFP.

- ”Suntem in data de 10 ianuarie, știu ca ii `place` mult, mult, mult de tot ce o sa fac acum. Deloc, iți dai seama. Deloc! Așa de mult ii place, dar asta e, se intampla, și el mi-a facut mie lucruri care nu mi-au placut exact din acest punct de vedere: e ziua lui Mihai Gadea! Gata, acum s-a dezlanțuit…

- Locuitorii județului Prahova se vor putea bucura pentru inca 8 zile de apa sfințita direct la robinet. Totul se datoreaza preotului paroh din satul Lunca Mare. Acesta a ținut direct la uzina de apa de la Barajul Paltinu slujba de Boboteaza.

- Asa cum se intampla de un deceniu, Arges TV a fost si la noaptea dintre ani alaturi de argeseni, alaturi de pitestenii ce au ales sa sarbatoreasca trecerea in noul an in centrul Pitestiului. Astfel, Arges TV a transmis in direct spectacolul din centrul Pitestiului, concert la care au fost prezente…

- Cei doi fusesera impreuna timp de cateva luni, insa, de curand, relația acestora a ajuns la final. Se pare ca intamplarea i-a adus baiatului o depresie crunta care, iata, a culminat cu gestul necugetat. „Nu parea sa aiba probleme” Denis era elev in clasa a XII-a la Colegiul Economic…

- Pavel Laurentiu Durleci, in varsta de 21 de ani, a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Surse judiciare au declarat, sambata, pentru News.ro ca barbatul a fost adus din Penitenciarul Colibasi in stare critica,…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, intr-un interviu acordat Romania TV, despre legea salarizarii unitare, ce urmeaza a fi implementata incepand cu 1 ianuarie 2018. Prim-ministrul a explicat ce se intampla cu salariile romanilor dupa aplicarea legii si sustine ca niciun salariu nu va scadea, urmare…

- Deși toata lumea se plânge de lipsa medicilor și de exodul acestora, în mod paradoxal în România nu sunt scoase posturi la concurs. Astfel ca medicii care au luat examenul de rezidențiat nu au unde sa profeseze.

- Un marinar polonez in varsta de 54 de ani a fost salvat recent in largul La Reunion dupa ce a plutit in deriva timp de sapte luni, in Oceanul Indian, potrivit spueselor sale, a anuntat marti seara Societatea Nationala francea de Salvare pe Mare (SNSM). Ambarcatiunea improvizata a acestui marinar de…

- Pe langa vestea buna ca Andreea, tanara aflata la un pas de moarte din cauza unei butelii defecte, vin și vești rele. tanara este conștienta, vorbește, dar inca nu a aflat ca iubitul ei a murit.

- Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate…

- „Caci moarte nu exista, și ce numești tu moarte, E-o viața altfel scrisa in sfanta firii carte.” – Mihai Eminescu Am urmarit cu interes și emoție transmisiunile televiziunilor romane, decența și profesionalismul cu care au relatat ceremonialul grandios al inmormantarii Regelui Mihai I. Fericiți cei…

- Tanarul prahovean condamnat la moarte, definitiv, in Malaysia, pentru trafic de droguri, vede in sfarșit o șansa de a scapa de pedepasa capitala. Cel puțin așa susține ministrul Justiției, Tudorel Toader, in urma deplasarii facute in țara respectiva ( VEZI DETALII ).

- Cafeaua este prietena care ne da energie sa pornim la drum in fiecare dimineata. Multe persoane, pentru a face acest energizant natural mai savuros adauga lapte si indulcitori. Medicii sustin ca acest obicei este unul prost, iar argumentele lor sunt surprinzatoare.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a mers în vizita la Ionuț Gologan, românul condamnat la moarte în Malaezia pentru trafic de droguri. În urma cu cinci ani, pe 26 iunie 2012, Ionut Gologan a fost arestat pe aeroportul international din Kuala Lumpur, având asupra…

- Caz incredibil în Marea Britanie! O fetița din Marea Britanie, nou-nascuta, s-a nascut cu inima în afara corpului. Medicii nu îi dadeau prea mari șanse de supraviețuire, cu toate ca au încercat sa faca tot posibilul pentru a o ajuta sa supraviețuiasca. Și, printr-o adevarata…

- Curtea Suprema a Iranului a confirmat condamnarea la moarte pentru spionaj a unui profesor universitar iranian care locuia in Suedia, conform unei declarații emise marți de Amnesty International. Ahmadreza Djalali, medic și lector la Institutul Karolinska, o universitate medicala din Stockholm, a fost…

- Noi vești despre evoluția cazului lui Ionuț Gologan, românuil condamnat la moarte în Malaezia. Tânarul prahovean a fost mutat din „Inchisoarea Iadului”, conform avocatului sau. “Ionut este mai bine. L-au mutat într-un alt penitenciar, unde conditiile…

- Un caz de etica din America a creat controversa in lumea medicala dupa ce un barbat a ajunsin stare grava la spital insa medicii nu au putut sa il ajute. El și-a semnat sentința la moarte din cauza tatuajului de pe piept „Nu resuscitați”.

- Medicii au au efectuat o interventie minim invaziva de endoprotezare a unui anevrism de aorta abdominal la un pacient de 65 de ani cu multiple boli asociate. O operatie clasica i-ar fi pus viata in pericol. Interventia a fost o premiera nationala.

- Martorii spun ca femeia de 40 de ani iși ajuta soacra, de 83 de ani, sa faca baie. Acestea au fost gasite inconștiente de fiul de 15 ani al uneia dintre victime. El a si incercat sa-si resusciteze mama si bunica pana la sosirea ambulantei, insa fara rezultat. Medicii ajunsi la fata locului nu au…