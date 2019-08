A făcut pe alpinistul, dar nu din pasiune pentru sport, ci să fure! Tânăr din Bistrița, reținut de polițiști Un tanar din Bistrița a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce l-a ușurat pe un concetațean de mai multe bijuterii din aur, in valoare de cateva mii de lei. Hoțul a profitat de faptul ca o fereastra a locuinței pagubitului era deschisa, astfel ca nu a stat mult pe ganduri și a intrat. Prejudiciul a fost recuperat in mare parte. Tanarul risca acum sa ajunga dupa gratii. Un bistrițean de 44 de ani a sesizat Poliția, joi, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras, in noaptea de 21/22 august, din locuința situata in municipiul Bistrița, un ceas de mana și bijuterii, in valoare totala… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un om de afaceri din Livezile a fost reținut pentru 24 de ore, joi seara, și risca sa ajunga dupa gratii, dupa ce l-a amenințat cu acte de violența pe un alt barbat. Incidentul a avut loc in incinta unui magazin din municipiul Bistrița, deținut de barbatul amenințat. Polițiștii Serviciului de Investigații…

- Un tanar din cartierul bistrițean Viișoara a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, din cauza ca și-a agresat fosta iubita. Polițiștii au fost inștiințați despre ceea ce i s-a intamplat tinerei, de mama acesteia. Femeia le-a mai marturisit oamenilor legii ca fata a fost obligata sa urce in autoturismul…

- Trei tineri din București au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii bistrițeni și risca sa ajunga dupa gratii, din cauza ca au sechestrat o tanara intr-o camera de hotel din Bistrița și au obligat-o sa se prostitueze. Pe langa tanara sechestrata, polițiștii au mai gasit inca 3 fete. Trei bucureșteni,…

- O tanara din Columbia, cercetata de polițiștii bistrițeni intr-un dosar de inșelaciune și data in consemn la frontiere, a fost prinsa in Vama Giurgiu. Columbianca este suspectata ca ar fi inșelat-o pe angajata unei case de amanet din Bistrița și a reușit sa sustraga 3.600 de dolari. O tanara in varsta…

- Un tanar din Viișoara – Bistrița a fost reținut, luni, de polițiști pentru comiterea unei inșelaciuni. Acesta le-a convins pe doua femei din Valcea, in urma cu mai bine de un an, sa ii vanda peste 200 de oi, contra 28.000 de euro, bani pe care nu i-a mai achitat vreodata. Polițiștii Biroului de Investigații…

- Un barbat din Bistrița este anchetat de polițiști dupa ce acesta, in luna ianuarie, și-a insușit o suma de bani retrasa de la un bancomat din municipiu de o alta persoana, care intampinase o problema de ordin tehnic. A durat doar cateva clipe, pana proprietarul banilor a intrat in banca. In urma cercetarilor…

- Trei tineri din Viile Tecii, dintre care unul este minor, sunt banuiți ca ar fi furat combustibil din rezervoarul unui tractor, astfel ca au ajuns sa fie anchetați de polițiști. Tinerii au fost reținuți de oamenii legii și vor fi prezentați procurorilor pentru luarea unor masuri preventive. Un barbat…