- „Leii din Banat” le-au dat practic inapoi celor din Banie victoria obtinuta la Craiova in primele doua intalniri din sferturile play-off-ului. SCM Timisoara a cedat prima intalnire de pe teren propriu cu SCMU, scor 78-90, si oltenii au devenit astfel favoriti la calificare. Primul sfert a fost acontat…

- PRESSALERT.ro va dezvalui, incepand de maine, culisele celui mai mare tun imobiliar din Timișoara ultimilor ani. Investigația va v-a arata conexiunile dintre administrația locala și cei care se afla in spatele operațiunii de proporții care a insemnat, inclusiv, diminuarea patrimoniului municipalitații.…

- Ediția cu numarul 116 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un material cu procurorul timișorean care a pus umarul la finalizarea Dosarului…

- Ediția cu numarul 115 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre o metoda didactica inedita pentru Romania aplicata de un…

- Ediția cu numarul 114 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre problemele cu care se confrunta copiii autiști și parinții…

- Ediția cu numarul 113 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre bataile de cap pe care le da inscrierea in clasa pregatitoare…

- Ediția cu numarul 112 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre cum lupta romanii cu depresia sau anxietatea, un text despre…

- Ediția din acest an a atelierului de creativitate „Sarbatoarea marțișorului – tradiție și modernitate”, organizata de catre Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, a reunit 135 de elevi și preșcolari din municipiu. Evenimentul are o vechime de peste 20 de ani. Ediția actuala a inceput luni, 25…