Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 594 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda – 218 locuri de munca pentru: culegator afine, culegator capsuni, muncitor necalificat in gradinarit, muncitor necalificat in gradinarit si horticultura, procesor bulbi de flori, muncitor in productia de rosii, muncitor in sere de flori, operator la masini si utilaje pentru fabricarea produselor alimentare, procesori de flori si plante in sere, procesori bulbi de lalele; Germania – 124 locuri de munca pentru: bucatar, electrician, gradinar, inspector tehnic…