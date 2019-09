39 de oportunitati de finantare pentru antreprenorii si companiile romanesti

Stiri pe aceeasi tema

- Potentialul relatiilor bilaterale dintre Romania si Sri Lanka poate fi valorificat mult mai concret, au convenit astazi, Stefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, si Tilak Marapana, ministrul Afacerilor Externe din Sri Lanka. Cei doi oficiali au avut o intrevedere,…

- A doua ediție a INTERNATIONAL BUSINESS FORUM – IBF va fi organizata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat in data de 5 septembrie 2019, la Palatul Parlamentului. Conferința IBF se adreseaza antreprenorilor romani care vor sa-și internaționalizeze afacerile și doresc sa identifice…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii și Banca Transilvania, in parteneriat cu Camera de Comerț din Timiș, organizeaza in data de 20 august, seminarul de informare cu tema: “Soluții financiare de susținere a mediului antreprenorial“. Vor fi prezentate soluțiile…

- Operatorii de flote de vehicule utilitare din Romania care au platit in plus la achizitionarea camioanelor de la societatile organizate intr-un cartel in vederea uniformizarii preturilor, ar putea recupera daune de pana la 2,4 miliarde de lei (520 de milioane de euro), relateaza Financialright Claims…

- Incepand cu anul 2009, programul de schimb internațional Erasmus for Young Entrepreneurs (Erasmus pentru Tinerii Antreprenori), a creat posibilitați de finanțare pentru cel puțin 14.000 de persoane din Europa, in special tineri care au lucrat alaturi de un antreprenor experimentat in strainatate. Erasmus…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta includerea a trei universitati romanesti in lista retelelor academice care beneficiaza de primul val de finantari din cadrul initiativei "Universitati europene". "Universitatea din Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti…

- Trei universitați din Romania au fost declarate caștigatoare de catre Comisia Europeana, in competiția pentru crearea viitoarelor Universitați Europene, informeaza edupedu.ro.SNSPA deschide lista universitaților romanești care vor primi finanțare europeana pentru a crea consorțiul “CIVICA…

- Companiile romanesti aflate in misiune economica de promovare a domeniului IT&C la Summit-ul pentru Investitii SelectUSA din Washington au inregistrat, pentru al doilea an consecutiv, cea mai importanta prezenta europeana si a sasea din lume, ca dimensiune, „A fost o onoare pentru mine sa fiu alaturi…