- Masurile fiscale luate de Guvern in ultimele luni au pus in dificultate femeile insarcinate si pe cele care abia au devenit mame si se afla in concediu de sarcina si lauzie. Acestea nu sunt neaparat in pozitia de a negocia o marire a salariului ce ar putea compensa impactul masurilor fiscale adverse.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca, potrivit unui sondaj IMAS Romnibus pe luna ianuarie contractat de formatiunea sa politica, PSD a scazut la 28,6%, PNL este la 29,4%, iar USR la 11,2%, afirmand ca "lumea a inceput sa inteleaga ca Liviu Dragnea si PSD reprezinta o carte necastigatoare".…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 7 martie 2018: I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile…

- "Revin la intrebarea des intalnita si anume: suntem pregatiti sa facem fata unui cutremur? Raspunsul este unul evident: Cu siguranta, in ultimii ani nivelul nostru de pregatire a crescut, insa nu atat de mult incat sa fim multumiti si sa stam linistiti. (...) Dotarea realizata in ultimii ani si proiectele…

- Presedintele UDMR - Apel la dialog Kelemen Hunor. Foto: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a lansat tuturor partidelor politice un apel la dialog si colaborare pentru dezvoltarea proiectelor de care România are nevoie. El a declarat la Consiliul…

- Situatia creata la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Sighetu-Marmatiei, cladire apartinand de DGASPC Maramures, acolo unde un tavan s-a prabusit in urma cu doua saptamani peste 3 beneficiari a intrat in atentia deputatului USR de Maramures, Vlad Emanuel Durus. Deputatul…

- Președintele celor de la CS U Craiova, Marcel Popescu, a vorbit despre ratarea transferului lui Mario Felgueiras, de la Pacos. Portarul trecut pe la Brașov și CFR Cluj a fost foarte aproape de revenireai n Romania. "Mario a confirmat ca a existat interes. Faptul ca nu am reușit sa-l aducem e de domeniul…

- "Programul referitor la submarine este in analiza, in momentul de fata, la Fortele Navale Romane. Se discuta despre tipul de submarin pe care sa-l putem avea in dotarea fortelor navale. Inca nu avem definitivata aceasta analiza tehnica pe care ne-o dorim. Odata ce analiza tehnica va fi gata, pasii…

- Piata energiei se schimba si cred ca elementul de baza este digitalizarea, in conditiile in care companii ca Google sau Amazon vor fi furnizori de energie,a declarat Alessio Menegazzo, director Sustenabilitate si Afaceri Institutionale Enel la ZF Power Summit "Cred ca trebuie sa invatam…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a refuzat sa comenteze daca Laura Codruța Kovesi ar trebui sa mai ramana in funcție, neințelegand de ce nu s-a pornit o ancheta penala. „Nu vreau sa vorbesc despre asta (n.r. demisie Kovesi). Ce decizie sa luam sa le dam premii celor de la DNA Ploiești? Ce n-am ințeles…

- Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și daca nu am fi cunoscut autorul puteam sa bagam mana in foc ca este al unui lider politic din Romania. Trump susține ca viața unui om poate fi distrusa de o simpla acuzație și chiar daca acestea se dovedesc neadevarate la finalul anchetei,…

- Fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie are probleme de sanatate. Actrița Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie. Aceasta a contactat același virus gripal care a provocat moartea a 16 persoane in Romania, in ultima vreme. Actrita este internata la Spitalul…

- ”Sa vorbim despre justiție televizata, despre cariere si imagine publica distruse in urma unor dosare bazate pe probe neconcludente și puțin solide, care in final au fost soluționate cu neinceperea urmaririi penale sau chiar au fost clasate. Regret ca ne aflam din nou in fața unei campanii…

- Urgenta numarul 1 in momentul de fata, in privinta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), este reabilitarea credibilitatii institutiei, spune presedintele PMP, Traian Basescu, invocand mai multe esecuri in ultima perioada. „Trebuie spus foarte clar ca urgenta numarul 1 in momentul de fata, in ceea…

- Aplicarea cumulata a legii salarizarii si transferul contributiilor la stat va conduce la o scadere a salariilor pentru 4% dintre angajații bugetari, ceea ce inseamna aproximativ 40.000 de persoane. Lia Olguța Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii…

- Igor Dodon a dispus convocarea de urgența a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), pentru ca sa se ia „atitudine cu privire la acțiunile îndreptate împotriva suveranitații, independenței și integritații teritoriale a R. Moldova”. Președintele face referire…

- Trec la propriu prin foc sa ne salveze viata. Intervin in zone greu accesibile si in conditii meteo inumane si de cele mai multe ori misiunea lor de salvare este un succes. Vorbim despre pompierii si medicii aflati in subordinea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, care astazi au facut bilantul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, iar despre o functie pentru fostul premier Mihai Tudose la Camera Deputatilor a spus ca se va discuta in grupul PSD, relateaza Romania TV.Intrebat daca Sevil Shhaideh se intoarce in Guvern pe postul de secretar general,…

- Senatorul Eugen Pirvulescu a prezentat “cartea neagra a guvernarii PSD-ALDE” in Politic / “2017 – un an pierdut pentru Romania” este bilantul primului an din guvernarea PSD-ALDE, realizat de liberali si prezentat de senatorul PNL Eugen Pirvulescu in cadrul unei conferinte…

- "Pe langa meciul cu Suedia, programat in 27 martie, la Craiova, nationala Romaniei va disputa o alta partida de verificare, in deplasare, in fata Israelului. Jocul va avea loc in data de 24 martie, locatia si ora de incepere urmand a fi anuntate ulterior", se arata pe site-ul FRF. Citeste…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii acestui proiect invoca, in Nota de Fundamentare, urmatoarele…

- Ambasada SUA in Romania a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua, informeaza agerpres.ro. "Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite…

- Scandal cat casa in Liga a II-a din Romania! Evenimentele se petrec la Targoviște acolo unde Marcel Ghergu, președintele Chindiei și membru in Comitetul Executiv al FRF și-a amenințat doi jucatori cu moarte și ca vor avea probleme uriașe in oraș, dupa ce-au anunțat clubul ca din vara vor sa plece de…

- Ce compromis a facut Razvan Burleanu pentru a ajunge președintele FRF in 2014. Șeful Federației Romane de Fotbal promite ca va caștiga alegerile din 18 aprilie fara sa mai faca vreun compromis, asa cum s-a intamplat la precedentele alegeri. „Am fost obligat la vremea respectiva sa faca o alianta cu…

- Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe soseste in Romania intr-o vizita de lucru iar marti va fi primit la Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui premier japonez si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Produs de Ruxandra Ion, dupa scenariul semnat de Radu Grigore și Simona Macovei, "Fructul oprit" va avea marea premiera luni, 15 ianuarie, de la ora 20:00, la Antena 1. Producția aduna in distribuție mari actori ai Romaniei și se poate mandri ca este prima drama psihologica realizata in peisajul serialelor…

- Site-ul Federației Romane de Fotbal a anunțat astazi prima partida amicala pe care naționala o va disputa in 2018. "Tricolorii" vor da piept cu Suedia, pe teren propriu, pe 27 martie. Partida va avea loc in afara Bucureștiului, cea mai probabila varianta fiind recent inauguratul stadion de la Craiova.…

- Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua cu mediul de afaceri, a declarat, vineri, premierul Mihai Tudose, dupa o intrevedere cu o delegatie a companiei Ford condusa de vicepresedintele Andrew McCall. „Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare…

- Seful CNAS: Platim contributii prea mici la sanatate. 5 milioane de contributori platesc pentru 19 milioane Presedintele CNAS, Laurentiu Mihai, a declarat ca, in Romania, se platesc prea putine contributii pentru serviciile medicale pe care cetatenii si le doresc, iar principalul motiv este legat de…

- 'Functionarea sistemului public de sanatate din Romania este imposibila in lipsa sistemului informatic. Suntem constienti de problemele lui. Vorbim de un sistem care a demarat acum 11 ani, nu a inceput cu dreptul. Deja o parte a sistemelor, atat in ceea ce priveste echipamentul, cat si aplicatiile,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu majoritatea…

- Liderii celor 3 formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si ”codificate” din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei. …

- NEWS ALERT Ofensiva maghiara in anul centenarului! Vor autonomie teritoriala - VIDEO O "Ungarie mica" in mijlocul Transilvaniei! Asta isi doresc liderii partidelor maghiare din Romania, care solicita modificarea Constitutiei pentru a permite autonomia pe criterii teritoriale. Si asta tocmai in anul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca autonomia este cheia rezolvarii problemei pastrarii identitatii etnice, a culturii si limbii maghiare pe pamantul natal. ”La sfarsitul anului 2017, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la Declaratia de la Cluj,…

- Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, pentru corespondentul MEDIAFAX ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune. ”Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR), Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPM) si Partidul Civic Maghiar (PCM) vor semna o luare…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, la ” Interviurile Libertatea Live ”, cum se face ca UDMR a votat alaturi de PSD și ALDE articole controversate din noile Legi ale Justiției și de ce trebuie sa ii ințelegem pe maghiari cand nu se bucura de 1 Decembrie, ca toți romanii. Nu in ultimul rand,…

- Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu. Este ceva obișnuit pentru președintele Iohannis sa se intoarca la Sibiu pentru petrecerea sarbatorilor. In 2016, șeful statului si sotia sa, Carmen…

- Vorbim de legalitate si morala publica. Se cere stoparea abuzului, privind modificarea legilor justitiei si respectarea legalitatii. Corect ca idee si intentie, dar de ce se actioneaza in mod ilegal? Intrebarea zilei este cine sunt organizatorii si de ce nu solicita autorizatie pentru manifestari? Criticam…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedintele PNL, Ludovic Orban, cel al USR, Dan Barna, impreuna cu reprezentantii mai multor ONG-uri si asociatii civice s-au intalnit, duminica dupa-amiaza, pentru a discuta pe tema protestelor. Aceștia au transmis un apel catre actuala majoritate politica, sa renunțe…

- UPDATE ORA 09.19 Microbuzul rasturnat pe DN 15, intre Borsec și Tulgheș, in urma caruia doua persoane au decedat și mai multe au fost ranite, facea curse regulate intre Praga și Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Harghita, Gheorghe…