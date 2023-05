Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, Elon Musk a anunțat ca va fi inlocuit la conducerea Twitter. Anunțul a fost facut printr-un mesaj postat pe rețelele sociale. Cu toate acestea, el a precizat și cine va fi noul conducator al organizației. Este vorba despre nimeni aata decat Linda Yaccarino. Cine este femeia care…

- Incidentul a facut ca postari care nu ar fi trebuit sa fie vazute de nimeni, in afara de cei mai apropiați prieteni ai utilizatorului, sa fie afișate la liber pentru toata lumea, a recunoscut compania dupa cateva saptamani de dezvaluiri in spațiul public, relateaza The Guardian.Funcția Circles de pe…

- Potrivit unei evaluari secrete, Moscova a experimentat sistemele sale de razboi electronic Tobol timp de cateva luni in incercarea de a perturba transmisiile Starlink in Ucraina.Documentul, care a fost dezvaluit online prin intermediul platformei de mesagerie Discord și dateaza din martie, nu indica…

- Mai multe cazuri de continuturi publicate pe Twitter au fost raportate biroului, ”pe care autoritatea le considera ilegale si, in ciuda plangerilor utilizatorilor, nu au fost stearse sau blocate de furnizor in termenele prevazute de lege”, se arata in comunicat. Twitter nu a raspuns imediat unei solicitari…

- New York Times nu va plati un abonament lunar pentru a obtine statutul de cont verificat pe Twitter, a declarat un purtator de cuvant al ziarului, la cateva ore dupa ce a pierdut bifa de verificare pe platforma de socializare, transmite Reuters.Conform noii politici Twitter, bifele verificate sunt…

- Twitter a facut publice parti din codul care decide modul in care site-ul de socializare recomanda continut, proprietarul sau, Elon Musk, spunand ca intregul cod va fi disponibil in urmatoarele cateva saptamani, transmite Reuters. Anuntul facut vineri va permite utilizatorilor si programatorilor sa…

- Marlene Amstad, 54 de ani,. șefa autoritații de reglementare Finma, și Axel Lehmann, 64 de ani, președinte Credit Suisse, au declarat, in conferința de presa prin care s-a anunțat preluarea CS de catre gigantul financar UBS , ca zvonurile de pe rețelele sociale au avut un „efect distrugator”. Totul…