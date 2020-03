Zvonul legat de coronavirus care a creat isterie într-un cartier mărginaș al Buzăului A fost revolta in cartierul buzoian Simileasca, dupa ce localnicii au auzit ca in apropiere ar urma sa fie amenajat un loc de izolare pentru pacienții infectați cu noul coronavirus. Isteria a fost alimentata de zvonul ca intr-un modul din apropierea caselor a fost izolat deja un bolnav. Cateva zeci de persoane s-au strans pentru a protesta in capatul strazii Depozitului, acolo unde sunt de cațiva ani patru module de locuit. Oamenii au auzit de dimineața ca in baracile de langa casele lor au ajuns deja bolnavi cu coronavirus. Doua dube ale Jandarmeriei și un echipaj de la Poliția Locala au fost… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

