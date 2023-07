Stiri pe aceeasi tema

- RTL Germania anunta, miercuri, ca s-a cerut o ordonanta penala impotriva lui Alexander Zverev pentru ca ar fi agresat-o fizic pe Brenda Patea, mama copilului sau. Patea este un model german cu origini romanesti.Detaliile plangerii nu sunt cunoscute, dar un purtator de cuvant al Tribunalului Penal…

- Urmarile unui scandal: Barbat din Blaj, reținut de polițiști dupa ce și-ar fi agresat fosta iubita și i-ar fi sustras bijuterii Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au reținut pentru 24 de ore un barbat din oraș, care era cercetat pentru furt, lovire sau alte violențe…

- Azi noapte, la ora 00.10, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin plangere de catre o femeie de 41 de ani din municipiu, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la domiciliu, a fost amenințata telefonic de catre fostul sau concubin de 27 de ani. De asemenea, in data de 23 […] Source

- Barbatul care in luna februarie si-a injunghiat fosta iubita, evenimentul avand loc in scara blocului unde locuia femeia, a fost trimis in judecata de procurorii hunedoreni. Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara a transmis, joi, printr-un comunicat ca procurorii au finalizat urmarirea penala si…

- Scandal intr-o comuna din Alba: barbat cu dosar penal dupa ce și-ar fi agresat și amenințat iubita Un barbat s-a ales cu dosar penal dupa ce și-ar fi agresat și amenințat partenera, din Lupșa. Polițiștii au emis și ordin de protecție provizoriu. Potrivit IPJ Alba, la data de 24 aprilie 2023, Poliția…