Zuckerberg lansează joi o alternativă pentru Twitter Din cite se pare, spiritele intre greii din tehnologie se incing din nou. In citeva zile, pe 6 iulie, Meta lui Mark Zuckenberg va lansa alternativa la Twitter, numita Threads. Noua rețea sociala va fi disponibila pentru o buna parte a utilizatorilor de smartphone-uri, incepind de joi, noteaza realitatea.md Dupa mai multe luni de dezvoltare si teste, Meta este pregatita sa lanseze Threads, o Citeste articolul mai departe pe noi.md…

