- Compania care deține platformele Facebook, Messenger, Instagram și WhatsApp, a anunțat printr-un mesaj pe Twitter ca lucreaza la remedierea situației. "Suntem conștienți ca unii oameni au probleme in a accesa aplicațiile și produsele noastre. Lucram la remedierea lucrurilor cat de rapid posibil și ne…

- Companiile americane din domeniul online vin cu clarificari in privința regulilor pe care le aplica acum, in contextul in care Afganistanul a fost cucerit de talibani. Astfel, dupa Facebook, și Youtube a anunțat ca va interzice conturile pe care le dețin sau le opereaza talibanii, potrivit Reuters și…

- Cuba a restrictionat incepand de luni accesul populatiei la retelele de socializare si de mesagerie Facebook, Instagram, WhatsApp si Telegram, pe fondul raspandirii protestelor antiguvernamentale, a anuntat marti firma de monitorizare a internetului NetBlocks, transmite Reuters. NetBlocks,…