Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a fost deranjat de faptul ca postarile sale au fost marcate ca fiind necorespunzatoare sau inșelatoarea așa ca a ieșit la atac și a sancționat inițiativa Twitter, declarand, miercuri, ca „va reglementa” sau „va inchide” retelele sociale. In mijlocul acestui scandal a intervenit și Mark…

- Președintele american Donald Trump este așteptat joi sa semneze un ordin executiv care vizeaza companiile de social media, au spus oficiali ai Casei Albe, dupa ce liderul SUA a amenințat ca va închide site-urile pe care el le-a acuzat ca ”reduc la tacere vocile conservatoare”, relateaza…

- Administratia presedintelui Donald Trump a anuntat vineri o serie de masuri pentru a restrictiona capacitatea grupului chinez Huawei - pe o considera o amenintare pentru securitatea nationala a SUA - de a dezvolta semiconductori în strainatate cu tehnologie americana, informeaza AFP, potrivit…

- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 „recomandarile” președintelui Trump cu privire la medicamente sau tratamente posibil utile in lupta cu coronavirusul. Șeful Casei Albe a insistat in ultimele saptamani folosirea unui anume medicament, dupa care s-a intrebat intr-o conferința de presa daca…

- Companiile americane care fabrica Lysol și Dettol, doi cunoscuți dezinfectanți, fac apel la populație sa nu inghita aceste produse, dupa ce Donald Trump a sugerat ca ar fi bine ca oamenii sa iși injecteze dezinfectanți pentru a se proteja de coronavirus, scrie CNN, potrivit digi24.ro. Și compania britanica…

- Presedintele SUA Donald Trump a starnit controverse in randul lumii medicale dupa ce a sugerat ca ar trebui realizate studii pentru a se verifica daca infectia cu coronavirus ar putea fi tratata cu ajutorul injectiilor cu dezinfectant. Comentand rezultatele unui studiu, Donald Trump a spus:”Vad ca dezinfectantul…

- Companiile de media au nevoie de sprijin financiar pentru continuarea activitații CJI a inaintat o scrisoare deschisa Prim-Ministrului Ludovic Orban și Ministrului Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru: Centrul pentru Jurnalism Independent atrage atenția Guvernului Romaniei asupra situației…

- "Super Tuesday" a inceput in SUA, unde 14 state voteaza pentru a-i departaja pe favoritul Bernie Sanders si fostul vicepresedinte Joe Biden, care are vant din pupa dupa ce si-a raliat tabara moderata in cursa pentru Casa Alba, relateaza AFP. "Super" ziua electorala de marti ar trebui sa permita sa se…