Zubi si Ashref lanseaza Weight, o piesa despre greutati si determinare Zubi și Ashref lanseaza „Weight”, vineri, 4 noiembrie, o piesa dedicata tuturor oamenilor care sunt intr-un moment al vieții in care simt ca nimic nu merge așa cum ar trebui, acelor oameni care simt pe umeri o greutate apasatoare. De altfel, „Weight” este despre sentimentele contradictorii pe care le putem experimenta, dar, totuși, și despre determinarea de care avem nevoie pentru a merge mai departe pe propriul drum, indiferent de provocarile care ne apar in cale. In fond, fiecare problema are și o soluție. O piesa plina de sensibilitate, cu un sound care se poate plia pe gusturile oricarui… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

