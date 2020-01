Zoom! Sa vedem ce manichiura au avut vedetele la Golden Globes 2020! Zoom! Sa vedem ce manichiura au avut vedetele la Golden Globes 2020! Pe red carpet, vedete trebuie sa afiseze intotdeauna nu doar o tinuta impecabila, ci si o manichiura pe masura! Si cand este vorba despre covorul rosu al unui eveniment atat de important precum Globurile de Aur, unghiile trebuie sa fie cu atat mai spectaculoase! Haideti sa vedem astazi impreuna ce manichiura au avut vedetele la Golden Globess 2020! Margot Robbie Joey King Lucy Boynton Salma Hayek Jennifer Lopez Scarlett Johansson Charlize Theron Kerry Washington Cele mai bune coafuri si machiaje de la Golden Globes 2020 The post… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

