Zoo Pitești este deschisă spre vizitare pe tot parcursul sărbătorilor pascale! Zoo Pitești este deschisa spre vizitare pe tot parcursul sarbatorilor pascale! In perioada 14 – 17 aprilie, Gradina Zoologica Pitești va fi deschisa pentru vizitatori, in intervalul orar 10:00 – 19:00. Prețul unui bilet este de 8 lei pentru adulți, de 4 lei pentru copii/elevi/pensionari și tot de 4 lei pentru vizitatorii care intra in […] Articolul Zoo Pitești este deschisa spre vizitare pe tot parcursul sarbatorilor pascale! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 17 martie 2023, are loc deschiderea oficiala a Simpozionului Internațional “URMUZ 140 – 100”. Evenimentul se desfașoara la Primaria mun. Curtea de Argeș, și este o noutate absoluta in peisajul cultural și jurnalistic romanesc. Au raspuns invitației de a participa la eveniment dl Lucian Romașcanu…

- Asigurarea opționala va putea fi facuta doar in limita a de trei ori salariul de baza minim brut pe țara. Pentru concedii și indemnizații de maternitate, persoanele care incheie opțional contract de asigurare de sanatate nu vor mai putea alege venit de pana la de 12 ori salariul de baza minim brut pe…

- Biroul Politic Județean al PNL Argeș a decis duminica, 5 martie a.c., cu majoritate de voturi, excluderea din partid a membrilor Gelu Tofan și Ana Stan. In cazul fiecaruia, decizia a fost luata cu 27 de voturi pentru excludere și 1 vot ,,impotriva”. Au fost prezenți 28 de membri ai PNL. „Decizia este…

- Piața Ceair, inchisa temporar! In perioada 26.02.2023, ora 13:30 – 01.03.2023, ora 06:30, Piața Calea București (Ceair) va fi inchisa pentru lucrari de dezinfectie, dezinsectie și deratizare. Piteștenii iși pot face aprovizionarea, in perioada in care aceasta piața este inchisa, din celelalte piețe…

- Ștefanești și Moșoaia s-au alaturat ADI Transport Pitești! Transportul metropolitan se extinde, in acest an, cu 5 linii care vor deservi orașul Ștefanești și 2 linii care vor lega Moșoaia de municipiu. Astazi, 21.02.2023, am semnat, in ședința Adunarii Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara…

- Catalin Gherzan: Liberalii tolereaza o grava incompatibilitate in privința OMV Atacurile PNL la Ministerul Finanțelor in privința aplicarii taxei de solidaritate asupra OMV au un ințeles care scapa publicului larg, afirma Catalin Gherzan, președintele PUSL Argeș. In opinia liderului PUSL Argeș, liberalii…

- UAT COMUNA ALBEȘTII DE ARGES avand sediul in comuna Albestii de Arges, satul Albestii Pamanteni, nr. DN7C, judetul Arges titular al planului/programului „PUZ: Bazin de inot in aer liber”, propus a se implementa in comuna Albestii de Arges, satul Albestii Pamanteni, DJ704G, nr. 1, nr cadastral 81227,…