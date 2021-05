De weekendul viitor si pana in 17 octombrie, Primaria Capitalei va relua proiectul „Strazi deschise”, in care zone din centrul Bucurestiului vor deveni pietonale in zilele de sambata si duminica, dupa cum a precizat primarul general, Nicusor Dan. „E vorba de sapte zone din centrul Bucurestiului: Bulevardul Kiseleff care se continua cu Calea Victoriei, pana la Dambovita. Aceste zone vor fi deschise in fiecare weekend, pana in 17 octombrie, de sambata, de la ora 11:00, pana duminica la ora 21:00. In primul rand este o invitatie pentru bucuresteni de a iesi in aer liber, este un model pe care orasele…