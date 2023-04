Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a aprobat duminica decretarea starii de urgenta pentru statul Mississippi dupa ce o furtuna puternica a provocat moartea a 25 de persoane aici si a unei persoane in Alabama, relateaza Reuters.

- 26 de oameni au murit dupa ce mai multe tornade au devastat localitați din statul Mississippi. Presedintele Joe Biden a aprobat duminica decretarea starii de urgenta și a dispus ca zonele afectate sa primeasca ajutor federal in plus fata de cel local si de la nivelul statului

- resedintele american Joe Biden a aprobat duminica decretarea starii de urgenta pentru statul Mississippi dupa ce o furtuna puternica a provocat moartea a 25 de persoane aici si a unei persoane in Alabama, relateaza Reuters.

- Situația creata de adunarea generala a judecatorilor, care nu a reușit sa-și aleaga reprezentanții in Curtea Suprema de Justiție (CSM) nu au comentat-o doar leneșii. Ea chiar este neordinara. Autoritațile apreciaza acțiunile corpului judecatoresc ca«subminare a reformei justiției» și «blocaj din partea…

- Patru oameni, printre care un copil, au murit in urma inundațiilor de proporții din Noua Zeelanda provocate de ciclonul Gabrielle. Printre victime se numara si un pompier voluntar care a fost prins intr-o alunecare de teren.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a dispus, sambata, decretarea starii de alerta in judetul Vrancea, ca urmare a situatiei generate de fenomenele meteo periculoase. „Astazi, 28 ianuarie 2023, premierul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca a convocat in regim de urgenta, in format online, Comitetul…

- Un potop este așteptat, joi, sa continue sa loveasca California, dupa impactul, cu o zi inainte, al unei „bombe ciclonice”, purtand vanturi violente și ploi torențiale care au privat de electricitate zeci de mii de camine și au provocat inchiderea mai multor drumuri, intr-o regiune deja slabita de un…

- Guvernatorul statului american California a declarat stare de urgenta in contextul in care o „bomba ciclonica” care a inceput sa afecteze regiunea inca de ieri risca sa provoace in cursul zilei de astazi alunecari de teren si indundatii catastrofale, scrie BBC. In mai multe multe regiuni au fost emise…