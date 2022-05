Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Conturi a publicat raportul privind finanțele publice locale pe anul 2020 la nivelul județului Bacau. Auditorii au descoperit numeroase probleme și au formulat concluzii din care prezentam, astazi, o parte. Ca urmare a activitaților de control/audit desfașurate in aceasta perioada au fost…

- In perioada 29.04-02.05, la nivel local, sub coordonarea Instituției Prefectului județului Bacau au fost dispuse o serie de masuri pentru ca cetațenii sa se bucure in siguranța de manifestarile prilejuite de Sarbatoarea Izvorului Tamaduirii și sarbatorirea Zilei Internaționale a Muncii. Astfel, la Instituția…

- Astazi, a fost semnat ordinul de incepere a lucrarilor de modernizare a iluminatului public in municipiul Bacau. Evenimentul a avut loc la sala de ședințe a Centrului de Afaceri și Expoziții (CAEX), in prezența, pe de o parte, a primarului Lucian Stanciu Viziteu și a echipei de la Agenția de Dezvoltare…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau a anunțat ca primește cererile de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina aferente primului trimestrul din acest an. Astfel, pana la sfarșitul lunii, fermierii care, in prima parte a acestui an, au folosit…

- Detalii centralizate despre finanțarile prin PNRR puse la dispoziție de ADR Centru, reprezentanților administrației publice locale Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru ofera celor interesați o secțiune specifica dedicata Programului Național de Recuperare și Reziliența al Romaniei pe site-ul instituției.…

- Comuna Saucești beneficiaza de o finanțare nerambursabila de 1,5 milioane de euro, de la Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, bani destinați reabilitarii, modernizarii și dotarii școlii gimnaziale. Suma va fi folosita și pentru construirea unei sali de sport multifuncționale.…

- Astazi, o parte din ajutoarele umanitare colectate la Centrul de Afaceri și Expoziții (122 de pachete) au fost distribuite chiar pe peronul garii, cetațenilor refugiați care au trecut prin orașul nostru. Aceștia se aflau in cursa feroviara speciala, care i-a preluat de la granița țarii și ii transporta…

