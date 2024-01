Zonă interzisă pentru Rubliov Ce blocaj! Sa ai 5-1 in tie-break și sa pierzi toate punctele urmatoare, odata cu setul, arata ca nu intamplator s-au strans 10 sferturi de Grand Slam, toate pierdute. Astfel a fost posibil ca Sinner sa ajunga fara set pierdut la semifinala cu Djokovic, una dorita de toata lumea (mai puțin de cei ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daniil Medvedev s-a calificat in semifinalele Australian Open 2024, rusul trecand dupa un meci spectaculos de Hubert Hurkacz (favorit 9), in cinci seturi, scor 7-6(4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4. Meciul de pe Rod Laver Arena a durat trei ore și 59 de minute. A fost nevoie de cinci seturi pentru a fi stabilit…

- Aryna Sablaneka, numarul 2 mondial, isi continua cursa de aparare a titlului la Australian Open, dupa ce a reusit sa se califice, marti, in semifinalele acestei competitii, prima de Mare Slem a sezonului. La Melbourne Park, Sabalenka (25 ani) a reusit sa o invinga in doua seturi pe cehoaica Barbora…

- Novak Djokovic (36 de ani), liderul ATP și campionul en-titre de la Australian Open, s-a calificat fara emoții in sferturile de finala ale „Openului Vesel”. Tenismenul sarb a trecut in trei seturi, scor 6-0, 6-0, 6-3, de francezul Adrian Mannarino (35 de ani, locul 19 ATP). Partida care a condus la…

- Un avion Boeing 777 al unei companii americane a fost filmat in timpul unei manevre dificile de aterizare pe aeroportul din Londra. Marea Britanie a avut joi parte de condiții meteo extreme, din cauza unei tornade. The American 777 was seen struggling to land at Heathrow airport on 27 December. Storm…

- ​Rafael Nadal revine dupa accidentare și a anunțat ca va juca la turneul de la Brisbane. Spaniolul nu a mai evoluat in circuit de la Australian Open 2023, adica de un an. Organizatorii au precizat ca vineri, de la ora locala 10.00, „Rafa” se va intalni cu fanii pentru o sesiune de intrebari și fotografii.…

- Mircea Badea se declara șocat de decizia Simonei Halep de a se muta din Romania. Sportiva și-a vandut vila de la Snagov și a decis sa plece definitiv in Dubai. E greu de ințeles, spune jurnalistul, de ce a luat o asemenea decizie acum. „Nu ințeleg de ce nu a facut-o de pe vremea cand era liderul circuitului…

- Consiliul Județean Timiș anunța inchiderea circulației rutiere pe podul peste canalul ANIF din localitatea Tapia, amplasat pe DJ 680, drumul de legatura dintre Lugoj și Criciova. Decizia este motivata de riscul de prabușire a construcției. Incep, insa, lucrarile de reabilitare.

- Cei mai bun opt jucatori ai anului in circuitul ATP se infrunta in aceasta saptamana la Torino in finala sezonului sau Turneul Campionilor, așa cum este recunoscuta aceasta competiție printre iubitorii tenisului. O intrecere care se bucura de o atenție speciala in oferta Betano, cu opțiuni diverse de…