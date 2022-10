Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea economica din zona euro a inregistrat luna aceasta cel mai rapid declin din noiembrie 2020. In special fabricile sunt afectate puternic din cauza majorarii preturilor energiei, iar lanturile de aprovizionare, care isi reveneau dupa pandemie, sunt acum afectate de efectele razboiului, arata…

- Decizia grupului OPEC+ (compus din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori de titei) de a reduce livrarile a dus la cresterea preturilor si ar putea impinge in recesiune economia mondiala, avertizeaza Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters, potrivit…

- Mobilizarea lui Putin ucide economia rusa. Afectata deja de sanctiunile internationale, economia Rusiei se confrunta acum cu o lovitura autoindusa, in conditiile in care mobilizarea partiala a rezervistilor decretata de presedintele Vladimir Putin risca sa submineze productivitatea, cererea si revenirea…

- Zona euro se va confrunta cu o recesiune mai profunda decat se anticipase anterior dupa ce Rusia a suspendat livrarile de gaze prin gazoductul Nord Stream 1, avertizeaza economistii Deutsche Bank, potrivit Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Marea Britanie a inregistrat cel mai sever declin al economiei din ultimii peste 300 de ani in 2020, cand s-a confruntat cu impactul pandemiei de COVID-19, arata datele actualizate publicate luni de Oficiul National de Statistica (ONS), transmite Reuters.

- Rusia estimeaza ca pretul sau mediu de export al gazelor va fi mai mult decat dublu anul acesta, la 730 dolari per 1.000 metri cubi, inainte de a scadea gradual pana la finalul lui 2025, deoarece exporturile prin gazoducte sunt in declin, se arata in previziunile Ministerului Economiei consultate de…

- Economia americana s-a contractat si in trimestrul al doilea, pe fondul unei inaspriri agresive a politicii monetare din partea Rezervei Federale, ceea ce ar putea agrava ingrijorarile pietelor financiare ca cea mai mare economie a lumii este deja in recesiune, transmite Reuters.

- Statele Unite(SUA) nu se afla in prezent intr-o recesiune sau intr-o „pre-recesiune”, a declarat Casa Alba miercuri, dupa ce Consiliul Rezervei Federale a majorat ratele dobanzilor pentru a incerca sa lupte impotriva inflației. Secretarul de presa de la Casa Alba, Karine Jean-Pierre, a refuzat sa comenteze…