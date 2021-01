Zona euro: "Motorul" german a adus cea mai solidă creștere a producției de după 2018 Productia din zona euro a crescut în decembrie în cel mai rapid ritm din ultimii doi ani si jumatate, scrie Bloomberg, preluat de Mediafax.

Rezultatele din decembrie ale indicelui IHS Markit – care masoara activitatea sectorului privat – arata o crestere condusa de Germania, însa si celelalte tari au înregistrat cresteri. Indicele pentru zona euro s-a situat la 55,2 pentru ultima luna a anului trecut de la 53,8 în noiembrie, în conditiile în care pragul de 50 desparte contractia si cresterea economica.

Datele vin pe masura ce guvernele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

