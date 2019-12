Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei Virgil Popescu a declarat, miercuri, la preluarea mandatului, ca iși dorește abrogarea OUG 114, dar cu o perioada de tranziție. Liberalul susține acordarea subvențiilor pentru energie și gaze doar consumatorilor vulnerabili și nu intregii populații."Dorim abrogarea OUG…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) nu mai asteapta ca Parlamentul sa legifereze calendarul de liberalizare a pietei de energie electrica si va modifica legislatia secundara, astfel incat cantitatile alocate de producatori pietei reglementate sa scada treptat, iar, la 1 iulie 2021,…

- Piata gazelor naturale va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, iar cea a energiei electrice la 1 iulie 2021, preturile reglementate urmând sa fie eliminate inclusiv la consumatorii casnici, a anuntat Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Energie…

- Piata de gaze naturale va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, iar cea a energiei electrice la 1 iulie 2021, a declarat luni Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), explicand ce se va intampla ulterior cu preturile.

- "S-a vorbit la vremea respectiva ca au fost distorsiuni in piata, ca piata nu functiona si, din aceasta cauza, a fost nevoie de o interventie. Eu am vrut sa spun ca, in ceea ce priveste energia electrica - ma voi referi numai la energia electrica, nu si la gaze naturale - au fost mai multe analize…

- Toti actorii din piata de energie, care nu se vor adapta la descentralizarea sistemelor energetice dinspre modul cu emisii de carbon catre modul regenerabilelor, vor deveni inutili, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege,…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei obliga ELCEN sa vanda energia termica și electrica la preț mai mic decat costul de producție, fapt care afecteaza semnificativ afacerile ELCEN si poate duce la un singur rezultat, falimentul, afirma Sierra Quadrant, administratorul judiciar…