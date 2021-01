Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2021 a inceput cu o schimbare majora pentru Zoe Kravitz, fiica lui Lenny Kravitz, aceasta hotarand sa divorțeze de sotul sau, Karl Glusman, dupa doar 18 luni de mariaj, anunța agerpres . Cei doi soti ar fi depus actele de divort pe 23 decembrie, la doar 18 luni dupa ce si-au spus „da”. Zoe Kravitz…

- Zoe Kravitz a depus actele de divorț la finalul lunii decembrie. Fiica lui Lenny Kravitz s-a desparțit de actorul Karl Glusman dupa 18 luni de casatorie. Zoe Kravitz, in varsta de 32 de ani, a decis sa divorțeze de soțului ei, actorul Karl Glusman (32 de ani), cunoscut pentru rolurile din „Nocturnal…

- Un reprezentant al lui Kravitz a confirmat despartirea celor doi. Kravitz si Glusman, care au inceput o relatie in octombrie 2016, s-au casatorit in luna iunie 2019, la Paris, in casa lui Lenny Kravitz. Vara trecuta, actrita a marcat prima aniversare a casatoriei publicand pe Instagram o fotografie…

- Fiul lui Nicu Iorga și al Zulniei Arghiropol, Nicolae Iorga se naște la 17 ianuarie 1871, la Botoșani. Studiile liceale le face la Botoșani și la Iași. In Iași urmeaza cursurile Liceului Național (1885–1888). Studiile universitare le incepe la Facultatea de Litere (1889) a Universitații ieșene și le…

- ICR Paris desfasoara proiectul ”Impreuna cu creatorii romani din Franta in timpul si dupa coronavirus”. In asteptarea reluarii activitatii teatrelor, muzeelor, salilor de concert sau a cinematografelor, ICR Paris publica interviuri despre viata si proiectele a 15 artisti din Franta care promoveaza cultura…