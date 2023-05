Zodiile cu „ghinion” la bani. Nativii care au bătăi de cap la capitolul financiar Deși muncesc mult și nu sunt tocmai risipitori, cand vine vorba de cheltuieli de natura personala, unor nativi li se intampla sa constate ca nu au deloc „lipici” la bani și parca nu au niciodata resurse financiare suficiente pentru a fi mulțumiți de aceasta latura a existenței lor. Care ar putea sa fie explicația pentru […] The post Zodiile cu „ghinion” la bani. Nativii care au batai de cap la capitolul financiar first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zodiile predispuse la saracie. Care sunt nativii cu cel mai mare ghinion la baniFie ca vorbim de caștiguri la loterie ori moșteniri neașteptate, unele persoane se trezesc cu bani fara sa faca mari eforturi pentru ei. La polul opus sunt cei care, deși muncesc pana la epuizare, n-au aproape niciodata…

- Fie ca vorbim de caștiguri la loterie ori moșteniri neașteptate, unele persoane se trezesc cu bani fara sa faca mari eforturi pentru ei. La polul opus sunt cei care, deși muncesc pana la epuizare, n-au aproape niciodata bani suficienți.

- Fiecare semn zodiacal este unic, dar unele au o intuiție fantastica și aproape ca pot simți ce urmeaza sa se intample! Nativii acestor semne zodiacale simt lucrurile la un alt nivel, și sunt extrem de conectați cu intuiția lor. Intuiția este acel sentiment care iți spune ca ceva urmeaza sa se intample.…

- Horoscopul zilei pentru luni, 8 mai 2023, este realizat de astrologul Click, Lorina, și vine cu predicții complete pentru toate zodiile. Astrologul spune care sunt nativii pe care ii paște norocul, dar și ce se intampla la capitolul sanatate.

- Nativii din doua zodii vor gusta din pocalul abundenței pe finalul lunii aprilie, cand o serie de caștiguri financiare ii vor avantaja.Vorbim despre doua zodii care vor suferi schimbari in viața, iar partea financiara va avea o mare responsabilitate.VarsatorSe pare ca cei nascuți in zodia Varsator vor…

- Astele nu vin cu vești bune pentru nativii unei zodii. Pentru ziua de vineri, 7 aprilie, se anunța probleme cu banii. Astrologii ii sfatuiesc sa evite negocierile și sa nu creada tot ce li se propune, pentru ca risca sa piarda mult.

- Nativii a trei zodii vor reuși sa iși duca la indeplinire toate dorințele pe care le au. Ei vor reuși sa aiba o perioada de vis, iar toate scopurile vor deveni realitate in urmatoarea perioada. Au parte de mult noroc, astrele fiind de partea lor.

- Berbec Acasa in familie este rost de discutii tensionate si de multe treburi gospodaresti. Atmosfera familiala este incarcata, deoarece fiecare membru are problemele sale si toata lumea doreste sa se impuna in fata celorlalti. Calatoriile la rude sau in locurile natale sunt o alta tema importanta a…