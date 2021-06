Zodiacul intervențiilor ESTETICE. De ce îmbunătățiri ai nevoie, în funcție de zodie

Zodiacul intervențiilor estetice. Femeile aflate sub semnul anumitor zodii, odata ce calca pragul cabinetului medicului estetician, nu mai au limite, devenind chiar dependente de intervenții. Altele în schimb, prefera schimbari aproape insesizabile. Sa nu uitam, însa, de femeile din câteva zodii care nu vor recunoaște niciodata ca au apelat la bisturiu. Afla în care categorie te încadrezi, în funcție de zodia ta, dar și la ce tip de proceduri ești tentata sa apelezi.

Zodiacul intervențiilor estetice.… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro intervențiilor.…

Stiri pe aceeasi tema

- Zodiacul minciunilor. Se spune ca femeile sunt mai sincere in relații și in viața de zi cu zi. Astrele contrazic aceasta afirmație in cazul anumitor native. Ce minciuni spun femeile in funcție de zodie?Zodiacul minciunilor. Care sunt cele mai mincinoase zodii?Astrele pot identifica cu ușurința cele…

- Femeile din aceste patru zodii au tendința sa se ingrașe rapid, daca nu sunt atente la silueta lor. Iata care sunt nativele din zodiac cele mai predispuse sa acumuleze rapid kilogramele și ce sfat le dau astrele. Femeia Berbec mananca de nervi Femeilor din zodia Berbec astrele le atrag atenția ca au…

- Horoscopul iubirii. Astrele ne indruma și ne ajuta sa descoperim anumite laturi ale personalitații la care putem apela in relațiile cu cei din jur. Și cum multe cupluri incearca sa gaseasca cat mai multe puncte comune, horoscopul ne poate oferi informații importante despre partener. Iata cum iubesc…

- Varsta la care sa faci copii, in funcție de zodie. Nimeni nu știe exact care este varsta ideala, la care sa devii parinte, dar astrologii au realizat anumite estimari. Zodiacul care iți spune cand e bine sa devii parinte - Berbec: Dorința de a-i putea asigura copilului tot confortul de care acesta…

- Greutatea ideala variaza in funcție de inalțime, varsta și constituție. Daca ți-ai facut vreodata griji privind felul in care arați și nu ești sigur sau sigura daca ar trebui sau nu ar trebui sa mai dai jos cateva kilograme, ți-am pregatit un tabel detaliat care iți arata greutatea ideala in funcție…

- Unele zodii sunt de-a dreptul ”bolnave” și cauda in permanența vacanțe și noi destinații. Ce zodii cauta marea, muntele sau agitația orașului.Zodiacul vacanțelor - Ești Berbec, Ascendent Berbec sau Marte dominantCand vine vorba de vacanțe, nimic nu va va impiedica sa faceți ceea ce doriți. Impulsul…

- Unele zodii sunt de-a dreptul ”bolnave” și cauda in permanența vacanțe și noi destinații. Ce zodii cauta marea, muntele sau agitația orașului.Zodiacul vacanțelor - Ești Berbec, Ascendent Berbec sau Marte dominantCand vine vorba de vacanțe, nimic nu va va impiedica sa faceți ceea ce doriți. Impulsul…

- Zodiacul vieții. Ce atragi in viața in funcție de zodie. Se spune ca gandurile proiecteaza acțiuni, iar Universul ajunge sa ne ofere practic ceea ce gandim, ceea ce ii transmitem. Tocmai de aceea este important sa ne corectam anumite obiceiuri, astfel incat sa ne bucuram in viața de oportunitați, dragoste…