Stiri pe aceeasi tema

- Astrologii au dezvaluit care sunt barbații de care trebuie sa te ferești ca femeie, in funcție de semnul zodiacal in care te-ai nascut. Daca ești Balanța, de exemplu, trebuie sa eviți barbații care nu-și țin promisiunile. Afla in randurile de mai jos care sunt recomandarile astrologilor. Ce barbați…

- CapricornLucrurile pe care nu ați reușit sa le realizați pana acum, le veți putea realiza in 2024. Veți primi o doza buna de noroc din partea lui Jupiter și Uranus pana la sfarșitul lunii mai, și mai ales in aprilie. Ar trebui sa fiți atenți la oportunitați și la semne. Vei ști sa asculți mesajele pe…

- Fie ca suntem sau nu conștienți de asta, numerele insoțesc fiecare aspect al existenței noastre. Ele devin un element omniprezent in interacțiunile zilnice, in viața personala, sociala și profesionala.Puterea Ascunsa a NumerelorNumerele nu sunt doar cifre fara sens; ele ascund o putere subtila. Potrivit…

- Cine nu-si doreste sa se imbogațeasca peste noapte, cu ajutorul unor numere norocoase? Jocurile de noroc au fascinat intotdeauna oamenii, iar caștigarea la loterie este visul multora. Fiecare zodie are trasaturi și caracteristici unice care pot influența șansele de a caștiga la Loto 6/49. Numere norocoase…

- A inceput numaratoarea inversa pana la finalul lui 2023, iar astrologii au facut deja primele previziuni pentru noul an. Afla, din randurile de mai jos, cum poți sa atragi banii in functie de zodie, in ianuarie 2024. Nativii Pești vor fi nevoiți sa negocieze la locul de munca pentru a obține o marire…

- Horoscop de Moș Nicolae. Suntem pe final de an, și mai este puțin pana vom putea spune Craciun Fericit! Este aproape imposibil sa nu visezi la cea mai minunata perioada a anului, pe masura ce se apropie sarbatoarea preferata de toata lumea. Deși probabil ca te vei bucura de festivitați indiferent de…

- Ce karma ai in funcție de zodie? Anul 2024 vine cu pași repezi, iar astrologii spun ca fiecare zodie va raspunde pentru acțiunile din trecut. Cum vor plati zodiile anul viitor, aflați in randurile urmatoare. Ce karma ai in funcție de zodie Berbec Nativii din zodia Berbec vor invața anul viitor cum sa…

- Rubrica AstroSpecial este prezentata de astrologul Mariana Cojocaru, in exclusivitate pentru Playtech Știri, in fiecare zi de vineri, la ora 16:00 pe site, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Azi vom vorbi despre horoscopul Orientului Indepartat și compatibilitațile zodiilor! Horoscopul Orientului…