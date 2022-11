Stiri pe aceeasi tema

- Analize si tratamente gratuite pentru acesti romani. Este o premiera, intrucat nu s-a mai intamplat asta la noi in tara. Așadar, cine va beneficia de acest ajutor nesperat, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Persoanele fara asigurare medicala vor beneficia de anumite analize și tratamente…

- Un ban in plus nu strica nimanui, niciodata, nu-i așa? Din contra. Pe foarte mulți dintre noi ne-ar ajuta un venit in plus, dar de cele mai multe ori nu gasim acele idei ce ne pot ajuta sa facem asta. Fie ca ai timp liber și poți alege sa faci ceva in plus sau, ai vrea sa faci bani, dar nu ai timp suficient,…

- Numarul tau norocos in funcție de zodie in luna octombrie 2022. Se știe ca fiecare zodie are numerele ei norocoase, așa ca ar trebui sa le foloseasca in cele mai importante alegeri și momente din viața. Astrologia și numerologia au facut mereu echipa buna pentru a influența norocul zodiilor. Așadar,…

- REȘIȚA – Consiliul Județean a majorat prețul pentru operatorul de la deponeu. In consecința, Brantner va crește tariful, cu aprobarea majoritații aleșilor locali reșițeni! In acest context, reșițenii vor plati 19 lei de persoana pe luna, agenții economici și instituțiile publice vor plati 191 lei/mc…

- Astrologii anunța vești excelente pentru o singura zodie din horoscop. Un singur nativ din zodiac se va bucura de o perioada foarte buna pe plan financiar. La inceputul lunii octombrie, aceasta zodie va caștiga extrem de mulți bani. Vor avea noroc la Loto, jocuri de noroc sau creșteri salariale uriașe.…

- Multe femei din zodiac sunt destul de geloase, insa doar trei sunt extrem de geloase și au mare grija sa fie stapane in relația lor de cuplu. Acești nativi se cearta cu tine fara motiv și ajung sa se desparta fara sa se uite inapoi sau sa asculte punctul de vedere al partenerului.

- A avut parte de o nunta ca in povești, insa doar ea a știut ce a fost in sufletul ei. Adela Loredana și-a pus capat zilelor la varsta de 25 de ani, iar acum apropiații tinerei polițiste au rabufnit. Au spus adevarul despre cel care i-a fost soț, barbatul care i-a dat viața peste cap. Amanta polițistului…

- Se poate intampla sa primești refuzul dosarului pentru un credit ipotecar, insa acest lucru nu inseamna ca nu vei primi niciodata aprobarea. Exista mai multe motive pentru care un creditor poate refuza imprumutul, insa cheia succesului consta in ințelegerea motivului respingerii, pentru a putea apoi…