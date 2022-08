Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca o zodie din horoscop nu mai spera sub nicio forma la bine și vedea totul cu ochi rai, se pare ca luna septembrie vine cu o veste care ii va schimba viața. Acești nativi vor fi protejați de Dumnezeu și vor trece cu bine peste toate greutațile care apar, astfel vor fi binecuvantați. Iata cine…

- Fostul fotbalist Vasilica Cristocea, in prezent antrenor in cadrul CS Victoria Cumpana, trece prin momente deosebit de grele, in urma decesului mamei sale. Un mesaj de condoleante a trimis si gruparea sportive din comuna constanteana. In aceste clipe suntem alaturi de colegul nostru Cristocea Vasilica…

- Pentru ca Planul Național de Redresare și Reziliența nu are prevazut niciun euro pentru investiții in infrastructura de irigații a județului, episcopul Sloboziei și Calarașilor, Preasfințitul Vincențiu, a ales o modalitate inedita de sprijin a fermierilor loviți de seceta in Ialomița. Conform oficiosului…

- ”In contextul foarte ingrijorator creat de seceta ce afecteaza masiv agricultura si alte domenii de activitate, Patriarhia Romana adreseaza un indemn parintesc catre toate eparhiile sale, pe teritoriile carora seceta persista, sa oficieze rugaciunile care se rostesc staruitor „la vreme de seceta”. Aceste…

- Meteorologii au emis duminica avertizari de ploi, vijelii si grindina pentru cea mai mare parte a tarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Romanii sunt chemați sa faca scut in jurul statuii lui Avram Iancu din Turda, statuie ce se dorește a fi mutata de catre primarie pentru ca impiedica …modernizarea centrului istoric. Un episod identic cu cel de la Oradea unde statuia de 8,5 t a voievodului Unirii, Mihai Viteazul a fost scoasa din centru…

