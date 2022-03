Zmeura de Aur 2022: „Diana: The Musical” și „Space Jam” au câștigat cele mai multe premii Un musical despre Diana, printesa de Wales, si un remake al peliculei ”Space Jam”, o combinatie live-action si animatie, avandu-l drept protagonist pe LeBron James, au primit cele mai multe premii Zmeura de Aur (Razzie Awards), trofee care parodiaza premiile Oscar prin recompensarea celor mai neinspirate filme si interpretari actoricesti, informeaza Reuters. Castigatorii trofeelor Zmeura de Aur au fost anuntati cu o zi inaintea ceremoniei de duminica a premiilor Oscar, iar ”Diana: The Musical”, versiunea cinematografica a unei productii Broadway ale carei reprezentatii au fost sistate in decembrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

