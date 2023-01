Zlatan Ibrahimovic și-a schimbat look-ul, iar videoclipul postat a facut furori in mediul online. Atacantul suedez de la AC Milan, ajuns la 41 de ani, continua sa se antreneze ca in prima tinerețe. „Ibra” s-a operat la genunchi in luna mai a anului trecut și n-a mai jucat de atunci. Totuși, suedezul nu renunța și […] The post Zlatan Ibrahimovic și-a schimbat look-ul! Imagini de senzație cu starul suedez, la 41 de ani: „Impinge pana la limita!” appeared first on Antena Sport . The post Zlatan Ibrahimovic și-a schimbat look-ul! Imagini de senzație cu starul suedez, la 41 de ani: „Impinge pana la…