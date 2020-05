Unitatea europeana se va vedea in mod special in planurile de relansare ulterioare pandemiei SARS-CoV-2, criza sanitara care a adus in discutie ideea de democratie, dar si pe cea de lider, a declarat, pentru AGERPRES, analistul Iulian Chifu. El a vorbit de perspectivele pe care le-a adus criza sanitara in Uniunea Europeana, in contextul in care sambata este sarbatorita Ziua Europei. Chifu a aratat cum au reactionat statele membre in aceasta situatie. "Fiecare s-a ocupat mai intai de propriile probleme, de proprii cetateni, dar imediat a avut o reactie la nivel european, una de solidaritate. Uniunea…