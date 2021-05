Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Europei este marcata in fiecare an la data de 9 mai și se dorește a fi o zi in care cetațenii Uniunii Europene sa simta ca fac parte dintr-o mare familie ce impartașește aceleași valori. Romania s-a alaturat și ea acestei familii in 2007, iar beneficiile sunt incontestabile. 9 mai este o zi in…

- Vineri, 7 mai 2021, ora 11.00, Muzeul Judetean Arges organizeaza Simpozionul dedicat zilei de 9 mai, zi cu tripla semnificație. Pe data de 9 mai, de-a lungul timpului s-au petrecut evenimente importante, atat in Romania cat și in lume. Astfel, 9 mai 1877 a fost ziua cand a avut loc proclamarea independenței…

- Trei cadre medicale din Tulcea incep, miercuri, un curs de specializare la Institutul „Matei Bals” din Bucuresti, conditie necesara pentru darea in folosinta a laboratorului de testare al Directiei de Sanatate Publica (DSP). Lipsa cadrelor instruite este o cauza a nefunctionarii laboratorului, a anuntat…

- Cele trei state nordice au anuntat vineri, 19 martie, ca au nevoie de timp suplimentar pentru a decide daca vor folosi vaccinul impotriva COVID-19 produs de AstraZeneca, chiar daca agentia de reglementare a Uniunii Europene a spus ca beneficiile depasesc riscurile , iar ca urmare mai multe tari au reluat…

- Prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa a fost invitat la ZIUA LIVE Judetul Constanta a intrat oficial pe cod rosu iar rata de infectare cu virusul Sars Cov 2 in municipiul Constanta a crescut semnificativ Doar populatia judetului si municipiului Constanta poate evita prin respectarea masurilor…

- Guvernul de la Nicosia a precizat ca a informat deja Uniunea Europeana in legatura cu planurile sale.Ministerul de Interne a inceput sa instaleze gardul de sarma ghimpata in zona Astromeritis cu scopul de a opri migranții ilegali care vin din zona ocupata in zonele libere.Gardul incepe de la Astromeritis…

- Aproximativ 47% din cetatenii Uniunii Europene, cu varsta intre 16 si 74 de ani, au obtinut anul trecut informatii de pe site-urile autoritatilor publice, o crestere semnificativa fata de 2008 (plus 33%), iar cel mai scazut procent de cetateni care au folosit site-urile autoritatilor publice pentru…