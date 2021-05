Europarlamentarul Vincze Lorant a lansat, duminica, la Muzeul de Istorie si Arheologie din Targu Mures, un ghid in limba maghiara pentru accesarea fondurilor europene, intitulat "Startoljunk ra!" (Sa luam startul!), precum si o serie de conferinte tematice pe acest subiect care vor fi organizate in mai multe orase din Transilvania. "Avand experienta perioadelor trecute, cu diseminarea informatiilor, informatiile de baza, explicarea sistemului de finantare si cat de importanta este, am pregatit un indrumar al fondurilor europene in limba maghiara, care se numeste 'Startoljunk ra!' (in traducere…