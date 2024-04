Stiri pe aceeasi tema

- O depresiune atmosferica aflata in vestul Europei va determina un transport intens de praf saharian, pana joi, 28 martie, dar și cateva ploi și averse in mai multe regiuni ale țarii. Valul de praf de origine sahariana va cuprinde Romania, iar in nordul, vestul, centrul și sud-vestul țarii sunt așteptate…

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala au efectuat, marți 33 de percheziții domiciliare pe raza judetelor Dolj, Timis, Arad, Caras-Severin si Arges, fiind vizati membrii unei grupari infractionale care a incercat sa introduca si sa scoata ilegal din Romania sute de migranti.

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunța ca a fost semnat contractul pentru studiile de fezabilitate a patru pasaje pietonale subterane pe drumuri naționale din județele Caraș-Severin, Hunedoara și Arad. Cele patru documentații vor fi facute de TQM Management SRL, la o valoare…

- In comunitate, predicator model, in viata privata, un tata monstru. Un barbat din Arad a fost retinut dupa ce si-ar fi violat cele trei fiice timp de 17 ani. Ororile au ieșit la iveala dupa ce fata cea mai mare, acum in varsta de 26 de ani, s-ar fi destainuit unor colegi. Una dintre fete ar fi ramas…

- Transporturi cu peste 100 de tone de deseuri au fost intoarse din drum si nu li s-a permis intrarea in Romania la frontiere, in special in vestul tarii, in ultima saptamana. ”In perioada 16.02.2024-22.02.2024, in punctele de trecere a frontierei Nadlac II, Stamora Moravita, Giurgiu si Bors II, comisarii…

- Ministerul Energiei și compania Rețele Electrice Banat (parte a grupului PPC in Romania, denumita anterior E-Distribuție Banat) au semnat trei contracte de finanțare nerambursabila prin Fondul pentru Modernizare, pentru proiecte care vizeaza infrastructura de distribuție de energie electrica in Arad,…

- Descoperire macabra joi dimineata pe un camp in apropiere de Oradea. Un trecator a zarit in apropierea unei piste de alergat, pe drumul dintre Oradea si Santandrei cadavrul unui barbat, putin inainte de ora 8 si a dat alarma. Initial, anchetatorii au luat in calcul toate posibilitatile, chiar si posibilitatea…

- Cu o medie neta de 5.000 de lei pe luna, angajații din Capitala au cele mai mari salarii din Romania, in timp ce in Caraș-Severin sunt cele mai mici. Cel mai bine platiți, in 2023, au fost IT-iștii, iar cele mai mici salarii s-au inregistrat in sectorul d