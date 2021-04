Senatorul Claudiu Tarziu (foto), copreședintele AUR, a scris pe pagina sa de Facebook, despre faptul ca de Ziua Unirii Basarabiei cu Romania – 27 martie, demnitarii statului nu au transmis niciun mesaj. „De ce a trecut aceasta zi de sarbatoare naționala neobservata de catre președintele Klaus Iohannis, prim-ministrul Florin Cițu și ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu?”, se intreaba senatorul Claudiu Tarziu. Claudiu Tarziu a efectuat o vizita de lucru in Republica Moldova in perioada 25-28 martie, in calitate de președinte al Comisiei pentru romanii de pretutindeni, „la comunitațile noastre,…