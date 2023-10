Ziua și nenorocirea pe E85! DRDP publică poze cu accidentele în loc să facă demersurile necesare In dimineața de sambata, un accident rutier grav a șocat zona Potarnichești, de-a lungul DN2E85 , atragand atenția asupra unei probleme cu consecințe dezastruoase. Impactul frontal dintre doua autoturisme a fost de o violența extrema, lasand in urma patru persoane ranite, inclusiv un copil. Toate victimele au fost transportate de urgența la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), unde primesc ingrijiri medicale. Ce face aceasta situație și mai alarmanta este faptul ca, in urma coliziunii, compartimentul motor al unui vehicul a fost cuprins de flacari, sporind pericolul și mai mult. Pompierii au intervenit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

