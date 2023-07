Stiri pe aceeasi tema

- Echipele mixte alcatuite la ordinul prefectului Mihai Ritivoiu au continuat, și joi, sa controleze centrele de batrani, de copii, de bolnavi și de persoane fara adapost din județul Timiș. A fost inchis parțial inca unul: Caminul pentru persoane varstnice Senior House Royal din Timișoara.

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in cursul zilei de astazi, cele trei comisii mixte de control formate sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Timiș au controlat un numar de 15 centre situate pe raza județului Timiș, in localitațile: Buziaș, Giroc, Lovrin, Lugoj, Periam, Sannicolau Mare, Sinersig,…

- Val de demiteri, dupa descinderile in azilele groazei. Trei sefi de institutii cu atributii de control au ramas fara funcții. In plus, toate centrele de copii, varstnici si persoane cu dizabilitati, de stat si private, sunt verificate la sange.

- Un prim centru inchis in Timis, ca urmare a controalelor demarate: Centrul de gazduire temporara a persoanelor adulte fara adapost din Timisoara, str. Martir Gogu Opre 24. Principalele constatari: produse alimentare expirate, lipsa autorizației DSVSA la blocul alimentar, condiții insalubre peste tot.…

- Asociația Sus Inima a inaugurat zilele trecute un nou Centru de Suport Oncologic, la București, pe strada Mircea Vulcanescu nr. 79. Este a treia astfel de unitate din Romania, dupa cele deschise la Sibiu și Timișoara.

- Universitatea de Vest din Timișoara, alaturi de Federația Naționala de Fotbal, au formalizat astazi un acord de colaborare pentru dezvoltarea unui Centru regional de licențiere UEFA (B și C) și pentru realizarea de programe și proiecte sportive, educaționale și de cercetare in comun. Acordul a fost…

- In contextul fenomenelor meteorologice avertizate: Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara au intervenit cu doua motopompe pentru evacuarea apei dintr-o parcare demisol, in comuna Giroc. In sprijin au intervenit pompierii voluntari din comuna. In acest moment, pompierii din cadrul Detașamentului…

- Incident in trafic, miercuri, intre Giroc și Timișoara. Un motociclist a fost ranit dupa ce o șoferița neatenta i-a taiat calea. Cel pe doua roți a vrut sa evite un accident și a cazut de pe motocicleta.