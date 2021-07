Premierul Florin Citu a transmis un mesaj de Ziua Politiei Romane de Frontiera, multumind angajatilor acestei structuri pentru munca lor, pentru curaj si modul responsabil in care inteleg sa-si faca datoria. ''Felicit profesionistii Politiei Romane de Frontiera implicati in prevenirea si combaterea infractionalitatii, a migratiei ilegale si in tot ce inseamna protejarea granitelor tarii. In perioada crizei sanitare, personalul Politiei de Frontiera a lucrat umar la umar impreuna cu celelalte institutii ale statului pentru a preveni raspandirea virusului. Multumesc angajatilor acestei structuri…