Ziua Națională a României. Ce sărbătorim de fapt pe 1 Decembrie (VIDEO) Anual, pe data de 1 decembrie, este sarbatorita Ziua Naționala a Romaniei . Aceasta data a fost stabilita prin lege. Evenimentul marcheaza cel mai important moment din istoria romanilor. Ce sarbatorim de fapt pe 1 Decembrie? Evenimentul marcheaza cel mai important moment din istoria romanilor: Marea Adunare Naționala de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei cu Regatul Roman, in anul 1918. Mai clar, acesta e motivul pentru care sarbatorim Ziua Naționala a Romaniei pe 1 Decembrie! Prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, publicata in Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, Parlamentul Romaniei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

