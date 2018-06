Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 14 mai 2018 – 5 iunie 2018, Primaria Bistrita impreuna cu Supercom SA organizeaza un concurs de colectare a PET-urilor in școlile municipiului Bistrița. Organizatorii campaniei vor acorda si trei premii in valoare totala de 5.500 lei, anunta municipalitatea intr-un comunicat. Ziua Mondiala…

- O instanta din orasul Tianjin l-a condamnat marti la inchisoare pe viata pe Sun Zhengcai, ex-ministru chinez al Agriculturii si fost secretar general al Partidului Comunist in provincia Chongqing, pentru luare de mita in valoare de 170 de milioane de yuani (22 milioane de euro).

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Arad a cerut, joi, autoritatilor locale sa intervina de urgenta pentru combaterea rozatoarelor si insectelor care s-ar putea inmulti excesiv pe fondul crizei gunoaielor si ar putea provoca epidemii, in timp ce ministrul Mediului, vicepremierul Gratiela Gavrilescu,…

- Utilizatorii Facebook ale caror date au ajuns la Cambridge Analytica vor primi incepand de azi mesaje din partea companiei așa ca pregatește-te sa afli daca datele tale de pe Facebook au fost folosite in scandalul anului. Incepand de luni, cei 87 de milioane de utilizatori ale caror date ar fi putut…

- Forma excelenta i-a sporit faima lui Budescu, pe care revista World Soccer il include printre cei mai importanți 500 de fotbaliști din lume, o selecție care-l reține doar pe stelist din Liga 1. Campionatul romanesc e printre cele mai puțin importante din lume, laolalta cu ligile din Vietnam, Thailanda,…

- Apa imbuteliata comercializata de companii importante din intreaga lume este contaminata cu microparticule de plastic ale caror efecte periculoase asupra sanatatii sunt nedeterminate, conform unui studiu realizat de oamenii de stiinta, citat joi de AFP. Cercetatorii au testat peste 250…

- Ministerul Mediului are in dezbatere un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii 211 privind deseurile si a Legii 249 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje prin care primariile vor avea monopolul colectarii.

- Povestea femeii care a divorțat și a plecat in jurul lumii sa se pozeze in rochii tradiționale. O femeie curajoasa a facut o calatorie in jurul lumii, dupa ce mariajul ei s-a incheiat, și a documentat intreaga facandu-și selfieuri in rochii tradițonale. Vezi galeria foto + 10 + 10 Mama a doi copii,…