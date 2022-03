Stiri pe aceeasi tema

- A fost recunoscuta de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (UNESCO) la conferința generala din 2019. Anterior, data de 14 martie era marcata ca Ziua Pi si a fost sarbatorita pentru prima data in 1988. Inițiata de Uniunea Matematica Internaționala, importanța matematicii in…

- La 4 februarie este marcata Ziua mondiala de lupta impotriva cancerului, in fiecare an, cu scopul de a spori gradul de informare in legatura cu problematica oncologica si de a promova cele mai noi si eficiente metode de prevenire si de combatere a acestei boli. Totodata, aceasta zi reprezinta un […]…

- Ministerul Sanatații a transmis un pachet de recomandari pentru cetațeni, in condițiile in care valul 5 al pandemiei de COVID-19, in care este așteptat un numar mare de imbolnaviri, iși arata primele semne. Specialiștii recomanda un kit care sa conțina termometru și pulsoximetru și care nu ar trebui…

- Noul An le aduce romanilor o creștere a salariului minim, a punctului de pensiei a alocațiilor pentru copii, insa electricitatea in regim de serviciu universal și carburanții se scumpesc incepand chiar din prima zi a lui 2022. Astfel, salariul minim in 2022 va fi 2.550 lei brut, reprezentand o creștere…

- In situația in care o sa va petreceți noaptea dintre ani departe de casa, pentru a nu deveni victime ale infracțiuni de furt, polițiștii dambovițeni va adreseaza urmatoarele recomandari: Asigurați-va locuința cu uși metalice sau confecționate din materiale rezistente care sa fie prevazute cu incuietori…

- „Vom continua probabil in anul 2022. (…) La nivel central lucrurile au fost lasate intr-o situație, așa, in care n-am facut aproape nimic sa putem sa sa construim pentru viitor.” Fara sa faca prea multe comentarii la plecarea lui Marian Neacșu in funcția de secretar general al Guvernului, Adrian Țuțuianu,…

- „Sentimentele” președintelui PNL Dambovița, Virgil Guran, vizavii de noii parteneri de coaliție nu s-au schimbat. Acesta a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca nu „iubește” PSD-ul și ca a votat impotriva acestei alianțe. Guran a admis insa ca social democrații au experiența politica și in…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița sunt inregistrate la aceasta data 558 de posturi vacante, din care 13 pentru absolvenți de studii superioare și 423 pentru persoanele calificate…