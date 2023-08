Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 121-a aniversare a Zilei Marinei Romane va fi sarbatorita printr-o serie de evenimente organizate de Statul Major al Forțelor Navale, in perioada 4-15 august, la Constanța, Mangalia, Braila, Galați, Tulcea și București.

- Cea de a 121 a aniversare a Zilei Marinei Romane va fi sarbatorita printr o serie de evenimente organizate de Statul Major al Fortelor Navale, in perioada 4 15 august, la Constanta, Mangalia, Braila, Galati, Tulcea si Bucuresti.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale Romane, dupa o absenta de patru…

