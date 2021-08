Ziua Marinei Romane 2021. Cei care au ajuns pe litoralul romanesc cu siguranța vor dori sa știe ce evenimente vor avea loc la Constața cu ocazia Zilei Marinei Romane 2021. Duminica, 15 august, Fortele Navale Romane organizeaza in portul militar Constanta, o ceremonie aniversara, la care publicul nu va avea acces. Cu toate acestea, evenimentul va putea fi urmarit, in direct, incepand cu ora 09.50, pe numeroase canale mass-media si pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/ForteleNavaleRomane , cu sprijinul Societatii Romane de Televiziune, official broadcaster al evenimentului. Ziua Marinei…