Ziua Marinei 2023: Tot ce trebuie sa stii despre programul complet, traseul autobuzelor si restrictiile de circulatie de la Constanta

- Cea de-a 121-a aniversare a Zilei Marinei Romane va fi sarbatorita printr-o serie de evenimente organizate de Statul Major al Forțelor Navale, in perioada 4-15 august, la Constanța, Mangalia, Braila, Galați, Tulcea și București.

- Ziua Marinei Romane, programul evenimentelor organizate de Fortele Navale Romane, in perioada 4 15 august 2023 Cea de a 121 a aniversare a Zilei Marinei Romane va fi sarbatorita printr o serie de evenimente organizate de Statul Major al Fortelor Navale, in perioada 4 15 august, la Constanta, Mangalia,…

