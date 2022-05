ZIUA LIVE. Col. (r.) Vasile Vreme - Eroismul soldatului roman noi il purtam in genele noastre!“

Stiri pe aceeasi tema

- Col. r dr. Vasile Vreme, presedintele Ordinului Militar al Veteranilor din Teatrele de Operatii, este invitatul de miercuri, 11 mai, de la ora 15.00, al emisiunii ZIUA LIVE. Fost comandant al Batalionului 341 Infanterie "Rechinii Albildquo;, de la Topraisar, col. r. dr. Vasile Vreme este unul dintre…

- Ceremonii militare si religioase la 145 ani de la proclamarea independenței FOTO: MApN. În toata tara au avut loc ceremonii militare si religioase pentru a marca 145 de ani de la proclamarea independentei de stat a României, si Ziua Victoriei coalitiei Natiunilor Unite…

- Atat barbații, cat și femeile, vara, avem tendința sa ne ingrijoram mai mult decat de obicei cu privire la indepartarea parului. Atunci cand alegeți un epilator bun exista mai multe opțiuni, de la epilatoare electrice și pana la cele cu laser. Cu toate acestea, sunt multe persoane care prefera sa efectueze…

- Militarii au sarbatorit 128 de ani de la infiintarea Regimentului 34 Infanterie, traditii de lupta ale caruia au fost preluate de Batalionul 341 Infanterie.Cu aceasta ocazie, s au organizat o serie de activitati festive si comemorative, in garnizoana Topraisar.Batalionul, alaturi de reprezentantii Asociatiei…

- Un militar din cadrul Batalionului 284 Tancuri "Cuza Voda" Galati si-a pierdut viata, vineri, dupa ce a fost lovit de un tanc, in cadrul unui antrenament desfasurat in poligonul de la Smardan. "Din pacate, o activitate de instruire de rutina s-a transformat intr-o tragedie", a afirmat premierul Nicolae…

- Rechinii Albi au executat instructia intr un mediu intrunit cu Grupul 256 Elicoptere al Fortelor Navale.Instructia a urmarit dezvoltarea capabilitatilor tactice ale subunitatilor Batalionului 341 Infanterie ,,Constanta pentru desfasurarea actiunilor aeromobile si desantului aerian. Acta Non Verba, transmit…

- Klaus Iohannis se afla la aceasta ora in vizita oficiala in Craiova. Președintele țarii a facut cateva declarații la sediul Batalionului 26 Infanterie ”Neagoe Basarab”. Șeful statului i-a intampinat pe militarii SUA veniți in țara noasta și a adus mai multe detalii romanilor despre situația in care…