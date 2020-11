Stiri pe aceeasi tema

- Lansat in luna mai a acestui an, Bright Sky RO este un instrument digital gratuit, care vine in sprijinul victimelor violenței domestice. Prin aceasta aplicație se ofera asistența și informații utile persoanelor aflate intr-o relație abuziva sau celor care vor sa ajute in astfel de cazuri. Aplicația…

- In Romania, dimensiunea violenței fizice in cuplu este și mai ridicata decat la nivelul UE și, in loc sa scada, crește de la an la an. In anul 2018, la un an dupa adoptarea ordinului de protecție provizoriu, in Romania, potrivit statisticilor, o femeie este batuta la fiecare 30 de secunde. In comparație…

- • Anul acesta, cele mai multe astfel de infractiuni au fost inregistrate in lunile de stare de urgenta Nicoleta Dumitrescu De luna trecuta au intrat in vigoare noi reglementari ce vizeaza prevenirea combaterii violentei domestice, prin legea promulgata de catre seful statului fiind marite pedepsele…